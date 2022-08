Júnior Maestro - Reprodução / Instagram

Publicado 10/08/2022 20:50

Rio - Um dos maiores ídolos da história do Flamengo, Júnior opinou sobre a possibilidade do clube carioca construir um novo estádio. O Maestro afirmou que essa ideia existe desde o seu período de jogador e disse que na sua opinião, o Rubro-Negro deve seguir jogando no Maracanã.

"Nós continuamos torcedores até hoje. Sinto prazer. Comecei no Flamengo em 1974. Eu escuto essa história de construir estádio desde essa época. E para mim, o estádio do Flamengo é o Maracanã. Tem que arrumar um jeito de jogar no Maracanã", disse Júnior em participação no "Seleção SporTV".

O presidente Rodolfo Landim vem avaliando ao lado do prefeito do Rio, Eduardo Paes, e do presidente da República, Jair Bolsonaro, a possibilidade de construir um estádio próprio para o Flamengo. Terrenos na Zona Oeste e no Centro do Rio seriam as opções.