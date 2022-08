Pablo Marí deixou o Flamengo em 2020 - AFP

Publicado 11/08/2022 09:23

Pablo Marí chegou em 2019, foi campeão da Libertadores e Brasileiro e deixou o Flamengo em 2020. Ainda assim, tem chance de lucrar mais com o zagueiro espanhol. De acordo com o site 'Ge', o Rubro-Negro pode receber do Arsenal mais 2 milhões de euros (cerca de R$ 10,4 milhões) pela negociação dos ingleses com o Monza, da Itália.

Pelo contrato com o Arsenal, o Flamengo estipulou metas para aumentar a sua fatia e, como nem todas foram alcançadas, o clube inglês terá de repassar 40% do que receber por uma venda futura. Atualmente, Marí está emprestado ao Monza, mas há uma cláusula de compra obrigatória pelos italianos por 5 milhões de euros (R$ 26,2 milhões).



Para isso acontecer, o Monza precisa se manter na primeira divisão italiana. Caso contrário, a compra não acontecerá e o Flamengo não receberá esse valor a mais pelo zagueiro, que rendeu aos cofres rubro-negros 10 milhões de euros (R$ 52 milhões) até o momento.