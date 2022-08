Oscar está verbalmente acertado com o Flamengo - Divulgação

Oscar está verbalmente acertado com o FlamengoDivulgação

Publicado 11/08/2022 15:42

Rio - A apenas quatro dias do fim da janela de transferências internacionais, o Flamengo vive a expectativa de concretizar a contratação do meio-campista Oscar. O jogador, que está no Brasil com sua família, já está acertado com o Flamengo. No entanto, para a negociação ser finalizada, resta o Shangai Port, da China, enviar um documento liberatório. E a decisão sobre este documento pode acontecer ainda nesta quinta-feira (11).

Nas próximas horas, dirigentes do Flamengo terão uma reunião com os representantes chineses, e com o empresário Giuliano Bertolucci, que vem tentado ajudar o Rubro-Negro na negociação. A videoconferência será determinante para a transferência, ou não, do meio-campista. A informação é do jornalista Jorge Nicola.

Caso a negociação se concretize, Oscar será o quinto reforço do Flamengo na atual janela de transferências. Antes, o clube garantiu a contratação do lateral-direito Guillermo Varela, dos volantes Arturo Vidal e Erick Pulgar, e do atacante Everton Cebolinha.