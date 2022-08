Varela usará a camisa 2 do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 11/08/2022 14:07

Contratado para assumir a vaga de titular na lateral direita do Flamengo, Guilhermo Varela ganhou a camisa 2 que pertenceu a Leandro, mas por enquanto outro ídolo da torcida será a referência neste começo no clube. O uruguaio, que chega inicialmente por empréstimo de um ano, conta com o apoio do compatriota Giorgian De Arrascaeta, que o ajudou na decisão de escolher o Rubro-Negro e também pode contribuir muito com a adaptação ao futebol brasileiro.

"Há muita coisa para competir e conversei com Giorgian, que me deu um apoio muito grande para chegar ao clube. Falou do clube, da instituição, que é de nível europeu, e obviamente a vontade de vir era enorme. Era muito difícil dizer não ao Flamengo, por isso a decisão foi tão contundente", revelou Varela, que conhece Arrascaeta desde a época em que jogaram juntos pela seleção uruguaia sub-20:



"Conheço Giorgian há dez anos, desde o Sub-20, e temos uma relação grande. São anos jogando juntos e vê-lo crescer como cresceu aqui me dá muito orgulho. É um grande jogador, uma grande pessoa, e ver como os torcedores o idolatram é importante".



Com contrato com o Dínamo de Moscou, o lateral conseguiu a liberação por conta da guerra na Ucrânia. Sem jogar desde maio, Varela está no Rio há duas semanas já treinando com os novos companheiros e se diz pronto para estrear neste domingo, contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão.



"Estou muito feliz por chegar a este grande clube, com muita história. As expectativas são muito grandes. Estou treinando com a equipe e é decisão do treinador. Estou bem para domingo e já chegou toda documentação", disse.