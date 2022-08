Primeira imagem do novo terceiro uniforme do Flamengo - Gabriel Orphão

Rio - O novo terceiro uniforme do Flamengo será lançado oficialmente nesta sexta-feira (12). Muitos torcedores já vivem a expectativa para a compra do modelo, que custará R$ 299,99. Nesta quinta-feira (11), algumas imagens da camisa vazaram na internet e dividiram opiniões dos flamenguistas.

O modelo seria, em princípio, utilizado como primeiro uniforme. No entanto, o estatuto do clube não permite linhas onduladas. Com isto, o Flamengo organizou uma nova votação entre os conselheiros e obteve aprovação para que seja usada como terceira camisa.

O uniforme, inclusive, já tem data para estrear: neste domingo (14), contra o Athletico-PR, às 16h, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

