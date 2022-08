Torcedores do Flamengo no duelo com o Altos-PI, no Estádio Albertão - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Torcedores do Flamengo no duelo com o Altos-PI, no Estádio AlbertãoGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 11/08/2022 15:20

Rio - Os torcedores do Flamengo terão uma grande novidade no começo de próximo ano. Nesta quinta-feira (11), o vice-presidente Geral e Jurídico do clube, Rodrigo Dunshee, revelou, em entrevista ao "Charla Podcast", que o Rubro-Negro fará algumas partidas do Campeonato Carioca no Norte e no Nordeste do Brasil. O dirigente disse, ainda, que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), já está ciente da mudança do local de alguns jogos.

"O presidente Landim comentou com o presidente da Federação do Rio de Janeiro (FERJ), que, no ano que vem, vai fazer jogos do Campeonato Carioca no Norte e no Nordeste. Vai ser bem legal", revelou Rodrigo Dunshee.

O Rubro-Negro não disputa uma partida no Nordeste do país desde maio deste ano, quando enfrentou o Altos, no Piauí, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Já a região Norte, não recebe o Flamengo desde abril de 2016, quando o Clube da Gávea foi derrotado por 2 a 0 para o Vasco da Gama, na Arena da Amazônia, em Manaus.