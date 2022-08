Dorival Junior - Marcelo Cortes / Flamengo

Dorival JuniorMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/08/2022 09:00 | Atualizado 12/08/2022 09:10

Rio - O volante João Gomes, de 21 anos, pode estar de saída do Flamengo. De acordo com informações do jornalista Júlio Miguel Neto, o Rubro-Negro fez uma nova tentativa de renovar o contrato com o atleta, que acabou sendo rejeitado pelo jovem. Com isso, o clube carioca estaria avaliando a possibilidade de aceitar uma proposta pelo meia ainda nesta janela de transferências.

João Gomes Gilvan de Souza / Flamengo

Segundo o jornalista, apesar de João Gomes ainda ter contrato com o Flamengo até 2025, o Rubro-Negro teria o desejo de negociá-lo pela dificuldade de ampliar o vínculo com o atleta. Não foi a primeira vez que o volante rejeita uma proposta de renovação do clube carioca.

O jogador, de 21 anos, vem recebendo sondagens do futebol europeu. Clubes como o Manchester United, da Inglaterra, o Atlético de Madrid, da Espanha, e o Benfica, de Portugal, teriam interesse na contratação do atleta revelado na base do Flamengo.

João Gomes fez a sua estreia no profissional em 2020. A atual temporada é a melhor do jogador. Atualmente titular de Dorival Júnior, o jovem entrou em campo em 44 partidas, fez um gol e deu duas assistências.