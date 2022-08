Rodrigo Caio no treino do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 12/08/2022 18:30

Rio - O vice presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz descartou qualquer possibilidade do clube carioca rescindir o contrato com o zagueiro Rodrigo Caio. O jogador, de 28 anos, vive uma série de problemas físicos e pouco atuou na temporada atual.

"Chance zero. De rescindir o contrato dele (Rodrigo Caio), a chance é zero", disse o dirigente rubro-negro em entrevista ao Barbacast. O defensor tem contrato com o Flamengo até o fim do ano que vem.

O defensor, de 28 anos, sofreu uma lesão no joelho esquerdo, no primeiro tempo da derrota para o Corinthians por 1 a 0, em São Paulo, pelo Brasileirão, no dia 10 de julho. Rodrigo Caio vem realizando trabalhos na academia sob supervisão do departamento de fisioterapia do Flamengo. Nos últimos dias passou também a fazer atividades fisioterápicas no campo para ter uma noção de como o joelho vai reagir.

Contratado pelo Flamengo em 2019, Rodrigo Caio viveu um momento mágico naquele ano sendo um dos destaques nos títulos do Carioca, Libertadores e Brasileiro. No entanto, o defensor passou por problemas físicos nas temporadas de 2020 e 2021.



Em 2022, o jogador vive o seu momento mais complicado. Ele só entrou em campo em 12 jogos pelo Flamengo na temporada. Em janeiro, Rodrigo teve de passar por cirurgia no joelho direito após inflamação sofrida em outro procedimento, este uma artroscopia realizada em dezembro.