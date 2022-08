Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Marcos Braz, VP de futebol do FlamengoGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 13/08/2022 11:58

Rio - Um dos clubes mais ativos no mercado da bola, o Flamengo, além de conseguir contratações de peso, também aliviou sua folha salarial, se despedindo de alguns jogadores que não tinham muito espaço no elenco. Um dos nomes mais cotados para deixar o Rubro-Negro em breve, é o do atacante Vitinho, que não vem se destacando nos últimos tempos. Na última sexta-feira (12), o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, comentou sobre a situação do camisa 11.

Vitinho, atacante do Flamengo Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

"Algumas questões foi conversado em janeiro e fevereiro. Mas, a grande verdade é que Vitinho deve respirar novos ares depois de dezembro", disse o dirigente, em entrevista ao canal no YouTube do jornalista Venê Casagrande.

Vitinho chegou ao Flamengo em 2018, ainda na gestão de Eduardo Bandeira de Mello, e custou 10 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões, na cotação da época) aos cofres do Rubro-Negro, sendo, naquela época, o jogador mais caro da história do clube.

Enquanto o atacante e seu estafe ainda não resolvem o seu futuro, Vitinho segue a disposição do técnico Dorival Júnior para os próximos compromissos. O jogador será relacionado para o duelo com o Athletico-PR, neste domingo (14), às 16h, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.