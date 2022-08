Taça da CONMEBOL Libertadores - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Rio - Nesta sexta-feira (12), a Conmebol oficializou as datas e os horários das semifinais da Copa Libertadores da América, e fez a alegria de alguns torcedores do Flamengo. Isto porque, o duelo de ida contra o Vélez Sarsfield será no dia 31 de agosto, em Buenos aires, e a volta será no feriado de sete de setembro, no Maracanã. Os dois jogos serão às 21h30 (horário de Brasília).

Já a outra semifinal, entre Palmeiras e Athletico-PR, será disputada primeiramente no dia 30 de agosto, no Allianz Parque, e, depois, no dia seis de setembro, na Arena da Baixada. Ambos os duelos também serão às 21h30.

Vale destacar que o SBT, que detém os direitos de transmissão para TVs abertas no Brasil, optou pela transmissão dos confrontos entre as equipes brasileiras. Com isto, os dois jogos do Flamengo na semifinal serão transmitidos apenas em TV Fechada, pelo ESPN.

A grande final da Copa Libertadores da América está marcada para o dia 29 de outubro, no Estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil, Equador. No entanto, existe a possibilidade da entidade mudar o local da decisão, por conta de algumas exigências que não foram cumpridas pelo Barcelona-EQU, dono do estádio.