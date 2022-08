Rodrigo Dunshee de Abranches - Luciano Belford

Publicado 12/08/2022

Rio - Sempre polêmico, o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abranches, alfinetou o Atlético-MG e a postura dos seus dirigentes. Em participação no "Charla Podcast", o dirigente afirmou que o clube mineiro tenta tirar vantagem e forçar um rivalidade com o Rubro-Negro.

"Eles criaram essa relação meio provinciana deles com o Flamengo. Acho que eles querem rivalizar com o Flamengo pra ver se eles podem crescer, como já fez o Vasco, outros clubes. 'Vou rivalizar com o maior pra ver se eu pego uma casquinha, vou na onda dele'. Mas não vai pegar, nao é assim. Acho que essa forma de gestão desse presidente aí é ruim, a relação dele com o Flamengo é ruim, com os demais clubes é ruim. Ele deveria estar conversado mais e brigando menos. Ele vai bater de lá, eu vou bater de cá. Bateu, levou", afirmou.

Dunshee de Abranches ainda citou Hulk, jogador do Atlético-MG, como alguém que também tem o costume de citar o Flamengo de forma aleatória.

"O Hulk perdeu o jogo, não foi para o Flamengo e veio falar do Flamengo, complexo de inferioridade total. Ganha, fala do do Flamengo. Perde, fala do Flamengo. É campeão, fala do Flamengo...pelo amor de Deus, vai cuidar da vida, vai pagar as contas para o 'Mecenas' dele, que estão devendo milhões", disse.