David Luiz em treino no Ninho do UrubuFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 12/08/2022 13:49

Expulso no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, o zagueiro do Flamengo, David Luiz foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e será julgado em sessão às 16h da próxima quarta-feira (17), data da partida de volta da competição entre as duas equipes, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Segundo o árbitro do jogo, Luis Flavio de Oliveira (Fifa/SP), David Luiz foi enquadrado e infringiu o artigo 258 § 2º II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que emprega "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva: desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões". A pena prevista para o artigo é de suspensão de dois a seis jogos.

"Expulsei diretamente o Sr. David Luiz Moreira Marinho, nº 23, aos 51 (cinquenta e um) minutos do 2º tempo, por fazer um movimento de tapa no ar com a palma da mão aberta, em minha direção, proferindo as seguintes palavras: "vai tomar no cu!"", relatou o árbitro Luiz Flavio de Oliveira.