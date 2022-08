Pedro, atacante do Flamengo, quando defendeu a seleção brasileira - Ricardo Nogueira/CBF

Publicado 14/08/2022 12:49

Rio - Restando 98 dias para o início da Copa do Mundo, muitos torcedores vivem a expectativa da lista final do técnico Tite para a disputa do Mundial. Em entrevista ao podcast "Mind The Grass", o auxiliar técnico da seleção brasileira, Cléber Xavier, comentou sobre a possibilidade de levar Pedro, do Flamengo, e Hulk, do Atlético-MG, para o Catar.

"Eles estão dentro da nossa lista larga de observação. Pedro é único, é pivô, tem cabeceio, é bom para jogo com adversário muito baixo. Apresenta alternativa muito boa. O Hulk já jogou muito de lado, hoje tem jogado por dentro. É um jogador que precisa de espaço, mas tem finalização na frente do goleiro com muita qualidade. Um chute de muita potência", comentou o auxiliar de Tite.

Cléber Xavier aproveitou, ainda, para destacar quem são os quatro principais rivais do Brasil na disputa do título Mundial.

"A Argentina está forte, a França tem grandes jogadores é a atual campeã do mundo, a Alemanha, pelo que tem apresentado nos últimos trabalhos, e a Inglaterra, por ter muitos jovens, uma seleção que tem crescido, um treinador que está há muito tempo. Acho que esse ano vai mais (longe) ainda. Mas tem também a Espanha, a Holanda e a Espanha", finalizou.

O primeiro jogo da Copa do Mundo será no dia 20 de novembro, entre Catar e Equador. O Brasil entra em campo apenas no dia 24, para enfrentar a Sérvia, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail Iconic, pelo Grupo G da competição.