Fabrício Bruno foi destaque da goleada do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/08/2022 17:53 | Atualizado 14/08/2022 18:00

Rio - Em grande fase na temporada, o Flamengo voltou a vencer com tranquilidade no Brasileirão. Sob olhares de mais de 62 mil torcedores, a equipe alternativa escalada por Dorival Júnior goleou o Athletico-PR por 5 a 0 no Maracanã. A vitória aumentou a sequência positiva dos cariocas. Nos último dez jogos, o Rubro-Negro venceu nove e empatou um. As duas equipes voltam a se enfrentar, desta vez com os titulares, no meio de semana valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil.

Após um primeiro tempo com dificuldades, o Flamengo construiu sua goleada na etapa complementar. Fabrício Bruno foi o destaque da partida com dois gols, Ayrton Lucas, Lázaro e Pedro finalizaram o placar para os cariocas. Pelo Brasileirão, o Flamengo voltará aos gramados no próximo domingo contra o Palmeiras, em São Paulo. Já o Athletico-PR joga contra o América-MG, em Curitiba, no mesmo dia.

A partida começou com o Flamengo criando rapidamente uma boa oportunidade. Com apenas um minuto, após bela jogada coletiva, Ayrton Lucas recebeu e finalizou cruzado, o goleiro Anderson apareceu bem e fez grande defesa, salvando o Athletico-PR. No lance seguinte. Em cobrança de falta, Marinho soltou a bomba e novamente o arqueiro do clube paranaense apareceu bem para defender.

Atuando em casa, o Flamengo controlava a partida e insistia em jogadas pela esquerda. Ayrton Lucas e Cebolinha levavam vantagem em quase todos os lances sobre Orejuela. No entanto, faltava capricho no último passe para definir a finalização.

Aos 22 minutos, o Rubro-Negro chegou com perigo novamente. Anderson saiu jogando errado e Victor Hugo achou Marinho. O atacante do Flamengo cortou a zaga do Athletico-PR e finalizou, o goleiro se redimiu, fazendo bela defesa, evitando o gol dos cariocas.

Com dificuldades, o Flamengo voltou a criar somente aos 39 minutos. Lázaro recebeu pela esquerda e finalizou cruzado, a bola passou por Everton Cebolinha e por Diego Ribas, no entanto, nenhum dos dois conseguiu concluir para o gol do Athletico-PR. Três minutos depois, nova chegada dos cariocas. Diego Ribas levantou bola para a área, Marinho cabeceou, Anderson fez grande defesa e a bola ainda tocou na trave, antes de sair.

O segundo tempo começou com o Athletico-PR tentando ser mais perigoso. Apesar disso, a primeira chegada perigosa foi do Flamengo. Aos nove minutos, Victor Hugo arriscou de fora da área e novamente Anderson fez boa defesa, salvando os visitantes. No lance seguinte, após cobrança de escanteio, Fabrício Bruno subiu mais alto que a defesa do Furacão e cabeceou para o fundo das redes.

O gol fez o Athletico-PR sentir. Dois minutos depois, em lance praticamente igual, o Flamengo ampliou. Após cobrança de escanteio, Fabrício Bruno novamente subiu mais que a defesa dos paranaenses e cabeceou para o fundo das redes do clube de Curitiba.

Desnorteado, o Furacão tentou reagir, mas sem organização levou o terceiro em contra-ataque. Matheuzinho recebeu em condição legal, driblou o goleiro e foi derrubado, porém, a bola chegou para Ayrton Lucas que colocou no fundo das redes. Aos 26 minutos, o Flamengo voltou a marcar. Em um lance extremamente parecido com os dois primeiros gols. Em cobrança de escanteio, Lázaro apareceu para desviar e fazer o quarto gol dos cariocas na partida.

Com a vantagem estabelecida, o Flamengo diminuiu o ritmo e passou a administrar a goleada. Porém, ainda teve tempo de fazer mais um. Após outra cobrança de escanteio, Pedro apareceu para cabecear para o fundo das redes, fazendo cinco, e dando números finais ao confronto.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 5 x 0 ATHLETICO-PR



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA/GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Pablo, Hugo, Thiago Maia (FL), Vitor Roque, Alex Santana (ATH)

Cartões Vermelhos: -

Público: 62.716 presentes (59.165 pagantes)

Gols: Fabrício Bruno, aos 10'/2ºT e aos 13'/2ºT (FLA); Ayrton Lucas, aos 17'/2ºT (FLA); Lázaro, aos 26'/2ºT (FLA); Pedro, aos 46'/2ºT (FLA)



FLAMENGO: Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego (Arrascaeta), Thiago Maia e Victor Hugo (Vidal); Marinho (Gabigol), Everton Cebolinha (Pedro) e Lázaro (Vitinho). Técnico: Dorival Júnior.



ATHLETICO-PR: Anderson; Orejuela, Matheus Felipe. Nico e Pedrinho (Abner); Erick, Alex Santana (Matheus Fernandes) e Vitor Bueno (Léo Cittadini); Vitinho, Rômulo (Canobbio) e Vitor Roque. Técnico: Felipão.