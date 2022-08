Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 15/08/2022 15:17 | Atualizado 15/08/2022 15:25

Rio - A torcida do Flamengo vive a expectativa da construção do tão sonhado estádio próprio. Pouco antes do duelo com o Athletico-PR, no domingo (14), o presidente Rodolfo Landim conversou com alguns torcedores sobre o assunto e disse que já está em conversas pela aquisição do terreno, além de garantir que o estádio terá a capacidade para, no mínimo, 100 mil torcedores.

Em vídeo compartilhado por torcedores nas redes sociais, o presidente do #Flamengo, Rodolfo Landim, falou sobre a construção de um estádio pro clube, e disse que ele não terá menos que 100 mil lugares. pic.twitter.com/INIRgWLlSj — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) August 15, 2022

"Estou trabalhando para conseguir o terreno, vocês vão ver. Vai ter no mínimo cem mil (de capacidade). Maracanã é para jogo pequeno", garantiu o presidente.

No momento, o Flamengo dá a preferência para a construção do seu estádio em um terreno no Gasômetro, no centro do Rio. Porém, o clube precisaria negociar a compra do espaço com a Caixa Econômica Federal. Além deste local, a diretoria do Rubro-Negro também consultou terrenos em Deodoro, e na Barra da Tijuca (Parque Olímpico e no antigo Terra Encantada).