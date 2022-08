Dirigente do Flamengo publicou vídeo enigmático nas redes sociais - Reprodução: Instagram/Marcos Braz

Dirigente do Flamengo publicou vídeo enigmático nas redes sociaisReprodução: Instagram/Marcos Braz

Publicado 15/08/2022 12:34 | Atualizado 15/08/2022 13:15

Rio - O Flamengo ainda pode apresentar uma cartada final nesta segunda-feira, prazo de encerramento da janela de transferências. Com as contratações de Cebolinha, Vidal, Pulgar e Varela, o último reforço pode ser Oscar, com quem o clube já possui um acordo e depende da liberação do Shanghai Port FC, da China. Nesta manhã, o vice-presidente do Rubro-Negro, Marcos Braz fez uma publicação nas redes sociais que animou os torcedores.

Por volta das 5h da manhã (de Brasília), o dirigente postou um vídeo em que é mostrado uma xícara de café, que é sempre ligada às negociações de Marcos Braz com empresários ou jogadores. A torcida, imediatamente, fez a ligação entre a possibilidade do acerto com Oscar e alimentou a esperança por um último reforço do Flamengo nesta janela.

Oscar está acertado com o Flamengo há 10 dias, mesmo assim, as duas partes ainda aguardam o Shanguai Port FC enviar a documentação prometida para oficializar o empréstimo até dezembro. A situação é considerada difícil, uma vez que esta segunda-feira é o último dia de janela. Se os documentos não forem entregues até o fim do dia, o Rubro-Negro não poderá contar com o jogador.

O Flamengo fez um investimento próximo de R$ 90 milhões para reforçar a equipe. Dois dos quatro novos jogadores, Cebolinha e Vidal já estão atuando, enquanto Pulgar e Varela poderão estrear em breve.