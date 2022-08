Guillermo Varela está liberado para disputar a Libertadores pelo Flamengo - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 15/08/2022 16:58

Rio - Um dos reforços do Flamengo na janela de transferências, o lateral-direito Guillermo Varela já foi registrado no sistema da Conmebol, e está livre para disputar a Copa Libertadores da América pelo Rubro-Negro.

O uruguaio havia ficado de fora do duelo com o Corinthians, por conta do limite máximo de três novos jogadores poderem ser inscritos nas quartas de final. Na ocasião, o Flamengo optou por registrar o atacante Everton Cebolinha, e os volantes Arturo Vidal e Erick Pulgar. Este último, no entanto, acabou não sendo relacionado para nenhuma das duas partidas.

Cada clube possui até 72 horas antes do seu confronto de ida das semifinais para poder registrar novos jogadores. Ou seja, caso o Rubro-Negro finalize a contratação de mais um jogador nesta segunda-feira (15), prazo limite da janela de transferências, não terá problemas para inscrever o novo reforço para disputar a semifinal da competição.

Flamengo e Vélez Sarsfield se enfrentarão primeiro no dia 31 de agosto, às 21h30 (de Brasília), no Estádio José Amalfitani, casa do clube argentino. A volta será no dia 07 de setembro, também às 21h30, no Maracanã.