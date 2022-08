Oscar - Karim Jaafar /AFP

Publicado 16/08/2022 09:00 | Atualizado 16/08/2022 09:07

Rio - O meia Oscar, de 30 anos, utilizou as redes sociais para se posicionar após ter sua transferência para o Flamengo frustrada. O jogador agradeceu os torcedores do clube carioca pelas mensagens de carinho e desejou que o Rubro-Negro consiga obter bons resultados na temporada atual

"Fala galera! Queria agradecer a todos pelo carinho e mensagens recebidas nesse último mês, principalmente de todos os torcedores do Flamengo. Agradeço o interesse do Flamengo e da torcida, mas não foi possível concretizar nesse momento. Desejo muita sorte ao clube e a todos os amigos que tenho por lá no restante dessa temporada. Obrigado a todos! Tmj", escreveu o jogador.

Oscar, portanto, segue com o aval para permanecer treinando no Brasil até o final do ano. A expectativa do Shangai Port é de que o jogador retorne em janeiro para cumprir seu contrato válido até dezembro de 2024. O meia se encontra em São Paulo, no momento.

Com isto, o Flamengo encerrou sua janela de transferências do meio do ano com a contratação de quatro reforços vindos da Europa: O lateral-direito Guillermo Varela, que estava no Dínamo de Moscou, da Rússia, os volantes Erick Pulgar, ex-Fiorentina e Arturo Vidal, ex-Inter de Milão, e o atacante Everton Cebolinha, que defendia o Benfica, de Portugal.