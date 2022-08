Oscar não recebeu a liberação do Shangai Port e não será jogador do Flamengo nesta temporada - Reprodução/Instagram Oscar_Emboaba

Oscar não recebeu a liberação do Shangai Port e não será jogador do Flamengo nesta temporadaReprodução/Instagram Oscar_Emboaba

Publicado 15/08/2022 19:54

Rio - Após mais de 40 dias desde o início das conversas, a negociação do Flamengo para contratar o meio-campista Oscar chegou ao final. Embora o Rubro-Negro tivesse um acordo com o meia e seus agentes, o Shangai Port, da China, não aceitou liberar o jogador. A informação é do portal "GE".

Ainda segundo o veículo, a última tentativa da diretoria do Flamengo ocorreu na madrugada de domingo para segunda (15), onde reuniões aconteceram até às 04h da manhã (de Brasília). No entanto, os chineses bateram o pé e permaneceram com a postura de não liberar o jogador.

As negociações do clube com o meio-campista foram tocadas diretamente pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que conseguiu chegar a um acordo rapidamente. Para tentar convencer os chineses, o dirigente contou com a ajuda do empresário Giuliano Bertolucci.

Oscar, portanto, segue com o aval para permanecer treinando no Brasil até o final do ano. Expectativa do Shangai Port é de que o jogador retorne em janeiro, para cumprir seu contrato válido até dezembro de 2024. O meia se encontra em São Paulo, no momento.

Com isto, o Flamengo encerra sua janela de transferências do meio do ano, garantindo a contratação de quatro reforços vindos da Europa: O lateral-direito Guillermo Varela, que estava no Dínamo de Moscou, da Rússia, os volantes Erick Pulgar, ex-Fiorentina e Arturo Vidal, Ex-Inter de Milão, e o atacante Everton Cebolinha, que defendia o Benfica, de Portugal.