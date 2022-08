Everton Ribeiro e Giuliano no duelo entre Flamengo e Corinthians - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 15/08/2022 18:49

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou o Flamengo, nesta segunda-feira (15), por atrasar o reinício do duelo com o Corinthians em dois minutos, no dia 10 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada de forma unânime, e o Rubro-Negro será obrigado a pagar R$ 2 mil.

"O primeiro denunciado é técnico do Corinthians e foi expulso após ter sido advertido com o cartão amarelo. As imagens de vídeo dão conta de um inconformismo muito contundente e entendo que extrapolou o limite da reclamação. Ao Flamengo pesa a responsabilidade pelo atraso de dois minutos no reinício da competição. Pela procedência da denúncia", explicou o Procurador Giovani Mariot.

Mesmo com a decisão do STJD, o Flamengo pode entrar com um recurso, para anular a multa. Durante o julgamento, o representante do Rubro-Negro, Rodrigo Frangelli, tentou argumentar dizendo que o clube estava seguindo a regra imposta pela FIFA: “A defesa pede a absolvição do Flamengo uma vez que o retorno do time se deu dentro do intervalo regulamentar da FIFA de 15 minutos”.