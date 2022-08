Gabigol está confirmado contra o Athletico-PR - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/08/2022 11:43

A torcida do Flamengo pode respirar aliviada. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu Gabigol e Arrascaeta das denúncias de agressão e ação violenta, e os dois poderão enfrentar o Athletico-PR nesta quarta-feira (17), pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, às 21h30 em Curitiba. Com o empate em 0 a 0 na ida, o Rubro-Negro precisa vencer para ir à semifinal. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

O atacante e o meia foram denunciados pela Procuradoria do STJD após uma notícia de infração feita pelo Athletico-PR. Entretanto, por unanimidade, o Tribunal absolveu ambos. No julgamento, o procurador Marcos Souto Maior defendeu a denúncia de Gabigol pelo artigo 254-A (praticar agressão física) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por chutar Fernandinho e de Arrascaeta no 254 (praticar ação violenta) pelo carrinho por trás em Erick.



Entretanto, os auditores defenderam que não cabe ao STJD mudar o que árbitro e VAR decidiram, optando por manter a decisão do campo no dia do jogo de ida da Copa do Brasil. Houve divergências no votos apenas se a denúncia seria aceita ou não e, por desempate do presidente da sessão, o auditor Carlos Eduardo Cardoso, ficou decidido pelo conhecimento da denúncia, mas todos os votos foram pela absolvição.