João Gomes - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/08/2022 18:50

Rio - O volante João Gomes, de 21 anos, vem vivendo uma grande temporada pelo Flamengo em 2022. Titular sob o comando de Dorival Júnior, o jovem foi destaque de uma reportagem do jornal "The Sun", da Inglaterra. Além do Manchester United, que já sondou João Gomes, o Liverpool foi colocado como um possível destino do atleta.

Tudo porque, ao ser questionado sobre uma possível transferência para o futebol europeu, João Gomes citou o Liverpool como um dos seus sonhos. "Disputar a Champions League é meu maior sonho no futebol, meu e da minha família. O Liverpool é um time onde eu gostaria de jogar, tenho o maior desejo de jogar", destacou a publicação. João Gomes é chamado pelo jornal de "Sensação do futebol brasileiro".

Recentemente, João Gomes rejeitou uma proposta de renovação de contrato com o Flamengo. Apesar do desejo rubro-negro de ampliar o vínculo com o jovem, o meia ainda tem contrato com o Rubro-Negro de mais três temporadas.