Torcida do Flamengo no duelo com o Atlético-MGGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 16/08/2022 15:50

Rio - O Flamengo divulgou, na noite da última segunda-feira (15), as informações sobre a venda de ingressos para o confronto com o Vélez Sarsfield, da Argentina, no dia sete de setembro, às 21h30, no Maracanã, pela volta da semifinal da Copa Libertadores da América.

Os sócios-torcedores poderão adquirir as suas entradas para o duelo, pagando entre R$ 40 (Setor Norte pro plano Diamante) e R$ 837,50 (Setor Maracanã Mais para o plano Bronze). Já o público geral poderá garantir os seus bilhetes por valores entre R$ 80 (meia-entrada do Setor Norte) e R$ 1600 (inteira do Setor Maracanã Mais).

Nas redes sociais, muitos torcedores reclamaram do valor dos ingressos para o confronto. Confira algumas reclamações:

500,00 reais a Oeste e 1.600,00 reais o Maracanã + pro jogo contra o Velez!!!



QUE LOUCURA @Flamengo!!!! UM INGRESSO CUSTANDO MAIS QUE O SALÁRIO MÍNIMO DO PAÍS!! — (@maykeuallef) August 16, 2022

Ingresso pra semi Flamengo X Velez tá carinho hein — Gabi (@gabisalmeidag) August 16, 2022

que ingresso caro mermao — anna@crfannajuu) August 16, 2022 Confira as informações das vendas de ingressos do duelo entre Flamengo e Vélez Sarsfield, pela Libertadores:

Horários de venda de ingressos:

18/08 (10h) - Pacote Maracanã / Nação Diamante / Maior do Mundo

19/08 (10h) - Nação Platina / Mais Querido

20/08 (10h) - Nação Ouro / Sempre Contigo

22/08 (10h) - Nação Prata / Jogamos Juntos

23/08 (10h) - Nação Bronze / Onde Estiver

25/08 (10h) - Nação Jr. / Público geral online

05/09 (10h) - Pontos de venda físicos e gratuidades

07/09 (17h) - Encerramento das vendas online



Valores:

Norte (Flamengo)

- Diamante: R$40,00

- Platina: R$56,00

- Ouro: R$56,00

- Prata: R$64,00

- Bronze e planos antigos: R$80,00

- Público Geral: R$160,00 (meia R$80,00)



Sul (Flamengo)

- Diamante: R$50,00

- Platina: R$70,00

- Ouro: R$70,00

- Prata: R$80,00

- Bronze e planos antigos: R$100,00

- Público Geral: R$200,00 (meia R$100,00)



Leste Superior (Flamengo)

- Diamante: R$62,50

- Platina: R$87,50

- Ouro: R$87,50

- Prata: R$100,00

- Bronze e planos antigos: R$125,00

- Público Geral: R$250,00 (meia R$125,00)



Leste Inferior (Flamengo)

- Diamante: R$87,50

- Platina: R$122,50

- Ouro: R$122,50

- Prata: R$140,00

- Bronze e planos antigos: R$175,00

- Público Geral: R$350,00 (meia R$175,00)



Oeste (Flamengo)

- Diamante: R$125,00

- Platina: R$175,00

- Ouro: R$175,00

- Prata: R$200,00

- Bronze e planos antigos: R$250,00

- Público Geral: R$500,00 (meia R$250,00)



Maracanã Mais - setor com serviço de buffet de comidas e bebidas não-alcoólicas (Flamengo)

- Diamante: R$456,25

- Platina: R$608,75

- Ouro: R$608,75

- Prata: R$685,00

- Bronze e planos antigos: R$837,50

- Público Geral: R$1600,00 (meia R$837,50)