Everton Ribeiro - Marcelo Cortes / Flamengo

Everton RibeiroMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 16/08/2022 14:43

Rio - Um dos principais jogadores do Flamengo nos últimos anos, Everton Ribeiro viveu momentos complicados no começo do ano. Escalado em uma outra função por Paulo Sousa, o meia chegou a ser colocado no banco de reservas. Com a chegada de Dorival Júnior, Everton cresceu de produção e vem recebendo muitos elogios. O jogador, de 33 anos, explicou como vem funcionando o seu posicionamento desde a chegada do comandante.

"Eu tenho liberdade para fazer o que mais gosto, que é armar a equipe. Isso é o que eu mais gosto, estar no meio de campo, e isso ajudou muito na minha subida de produção", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Everton Ribeiro, de 33 anos, alimenta a esperança de disputar a Copa do Mundo do Catar. Convocado por Tite em algumas oportunidades, o jogador do Flamengo não foi lembrado em nenhuma vez esse ano. Apesar disso, o meia confia que poderá ser chamado pelo técnico para disputar o torneio.

"Com certeza, nos últimos anos acho que fiz minha parte e ajudei nas Eliminatórias. Esse ano fui convocado em janeiro e pretendo sim estar na Copa, mas sei que tudo passa pelo que eu conseguir fazer pelo Flamengo. Então, minha concentração total é para conquistar esses títulos e se Deus quiser no fim do ano ser convocado", disse.