Marcos Braz ficou satisfeito com o desempenho do Flamengo na janela de transferênciasGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/08/2022 09:42

O Flamengo fechou a janela de transferências do segundo semestre com nomes fortes vindo do futebol europeu: Everton Cebolinha, Vidal, Varela e Pulgar. Ainda assim, ficaram faltando dois nomes que estavam acertados com Rubro-Negro, mas não houve acordo com seus clubes: Oscar e Walace. Nada que preocupe o vice de futebol, Marcos Braz, que acredita ser possível contratá-los no futuro, assim como aconteceu em outras negociações.



"Não só Oscar como Walace também tinha o entendimento de que seria gratificante estar aqui. São situações para a frente. Isso aconteceu com o Rafinha, que tentamos em janeiro e trouxemos no fim do ano. Com o próprio Cebolinha, que tentamos no início do ano, na hora que a gente iria para cima dele, a gente teve o problema com o Banco Central, tinha uma imprevisibilidade da questão financeira. Eu acho que são dois jogadores que deixaram claro que gostariam de jogar no Flamengo, assim como o Flamengo deixou claro que gostaria de ter os dois aqui", afirmou Braz em entrevista à ESPN.



O dirigente também elogiou o resultado final do Flamengo na janela de transferências: "Acho que não é justo ficar falando só de Oscar, a janela. O Flamengo trabalhou bem na saída de jogadores nos que entraram. Acho que a gente deu ainda mais músculo a esse elenco, que é um elenco muito forte".



Braz também garantiu que não ficou incomodado com a postura do Shanghai Port, da China, por não liberar Oscar e explicou como as conversas aconteceram.



"A gente também tem que respeitar a posição dos outros clubes. Os chineses não queriam liberar o jogador. Se estão certos ou errados, é uma posição deles, e tem que ser respeitada. Foi isso o que aconteceu. A gente sempre foi honesto. O que a gente tinha era um planejamento, uma estratégia para trazer esse jogador. Em um primeiro momento ele viria para treinar dentro do Flamengo e depois a gente iria ajustando e ajeitando da melhor maneira possível. Mas, para deixar claro, não tinha nada direcionado junto ao clube chinês, nenhum acerto em relação a valores, absolutamente nada", garantiu.