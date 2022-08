Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 17/08/2022 18:02

Rio - O ex-jogador do Corinthians e atual apresentador da Band, Neto, opinou sobre o duelo entre Flamengo e Athletico-PR na Copa do Brasil. Na opinião do ídolo do Timão, o clube carioca será derrotado e eliminado na Arena da Baixada.

"Acredito que será 1 a 0 para o Athletico-PR", opinou o apresentador. As duas equipes se enfrentam nesta quarta em Curitiba. O primeiro jogo foi empate sem gols no Rio e quem vencer irá se classificar para a próxima fase.

Neto ainda apostou que o Corinthians irá conseguir reverter a vantagem do Atlético-GO. No jogo de ida, o Dragão levou a melhor e derrotou o clube paulista por 2 a 0. O Timão precisará vencer por três gols de diferença para se classificar.