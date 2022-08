Flamengo e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/08/2022 18:10

Rio - Athletico e Flamengo decidem, nesta quarta-feira, uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Após o empate em 0 a 0 no jogo de ida, o confronto está em aberto e promete fortes emoções na Arena da Baixada. O duelo começa às 21h30 e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.



Este será o segundo jogo seguido entre Flamengo e Athletico. No último domingo, no Maracanã, as equipes se enfrentaram pela 22ª rodada do Brasileirão e o rubro-negro carioca levou a melhor, com uma goleada de 5 a 0. É preciso lembrar, no entanto, que ambos os times entraram em campo com escalações totalmente reservas.



Em boa fase com Dorival e Felipão, respectivamente, Flamengo e Athletico são os únicos clubes ainda vivos nas três principais competições da temporada. Nas semifinais da Libertadores e na parte de cima da tabela do Brasileirão, uma das duas equipes sofrerá a primeira eliminação nesta quarta-feira.



Vale lembrar que o time que se classificar às semifinais da Copa do Brasil levará R$ 8 milhões em premiação. Tanto Flamengo quanto Athletico entraram na terceira fase do torneio e embolsaram R$ 8,8 milhões até aqui.



ATHLETICO-PR x FLAMENGO



Copa do Brasil - Quartas de final - Jogo de volta



Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Data e hora: 17/08/2022, às 21h30

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Neuza Ines Back (FIFA-SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)



Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e em Tempo Real no LANCE!/Voz do Esporte

ATHLETICO-PR (Técnico: Felipão)

Bento; Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Fernandinho, Hugo Moura e Erick; Canobbio, Terans e Cuello (Pablo).



Suspensos: -

Pendurados: -

Desfalques: Christian, Marlos, Marcelo Cirino, Julimar e Reinaldo (departamento médico); Orejuela, Alex Santana e Vitor Roque (já jogaram a competição)

FLAMENGO (Técnico: Dorival Júnior)

Santos; Rodinei, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Vidal, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.



Suspensos: David Luiz e Thiago Maia

Pendurados: Everton Ribeiro e Gabigol

Desfalques: Rodrigo Caio (lesão no joelho esquerdo), Bruno Henrique (cirurgia no joelho direito) e Diego Alves (fortalecimento muscular)