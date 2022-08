Gabriel Batista se despediu oficialmente do Flamengo - Reprodução/Instagram GabrielBatista_22

Publicado 17/08/2022 18:56

Rio - Campeão da Libertadores de 2019 pelo Flamengo, o goleiro Gabriel Batista se despediu oficialmente do clube. O jogador possuía contrato com o Rubro-Negro até a última terça-feira (16), e acabou não renovando seu vínculo. Nas redes sociais, o atleta agradeceu o apoio dos torcedores, além do apoio dos companheiros e das comissões técnicas com quem trabalhou durante os oito anos que esteve no clube. Confira:

Com a ascensão de Hugo Souza, Gabriel Batista foi perdendo espaço no Flamengo. No começo do ano, o jogador foi emprestado para o Sampaio Corrêa, onde atuou em 13 jogos. Pelo clube do Nordeste, o goleiro sofreu 15 gols.

Agora, Gabriel Batista viajará para Portugal, onde assinará com o Santa Clara. O jogador estava emprestado ao clube maranhense até o final deste ano, mas a proposta dos portugueses agradaram a diretoria do Flamengo, que solicitou a liberação imediata. O Rubro-Negro mantém um percentual entre 20% e 30% dos direitos econômicos do jogador, para o caso de uma negociação futura.