Dorival Júnior ao lado de Felipão - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Dorival Júnior ao lado de FelipãoMarcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 17/08/2022 20:58

Rio - O Flamengo está escalado para enfrentar o Athletico-PR, nesta quarta-feira (17), às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. No confronto de ida, as equipes empataram em 0 a 0 no Maracanã.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! O Flamengo está escalado para enfrentar o Athletico-PR, pela @CopadoBrasil! #VamosFlamengo #CAPxFLA pic.twitter.com/96oDXxYyQ5 — Flamengo (@Flamengo) August 17, 2022

Sem surpresas, Dorival Júnior manteve a base do time que vem sendo titular nas últimas partidas. As novidades foram as entradas de Arturo Vidal e Fabrício Bruno, que estão substituindo Thiago Maia e David Luiz, que estão suspensos.

Com isto, o Rubro-Negro irá a campo da seguinte forma: Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Filipe Luís; Arturo Vidal, João Gomes, De Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabigol e Pedro. No banco de reservas, estão a disposição: Hugo Souza, Matheuzinho, Pablo, Cleiton, Ayrton Lucas, Diego Ribas, Victor Hugo, Matheus França, Marinho, Lázaro, Everton Cebolinha e Vitinho.