Flamengo x Athletico - Copa do Brasil - Estadio Arena da Baixada - 17-08-2022Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/08/2022 00:19

Herói da classificação do Flamengo para a semifinal da Copa do Brasil, o atacante Pedro, autor do golaço que garantiu a vitória, por 1 a 0, sobre o Athletico, na Arena da Baixada, destacou o cruzamento perfeito de Rodinei em sua conclusão. O jogador revelou também que a finalização já tinha sido ensaiada em um treinamento.

"O cruzamento foi perfeito, parece até que é mentira, mas no treino eu fiz um gol bem parecido, só que o cruzamento foi do Arrasca. Espero continuar evoluindo no Flamengo. Taticamente o time foi muito bem, o Dorival treinou bem o time e graças a Deus conseguimos a vitória. Jogar aqui é muito difícil, jogamos em uma grama diferente, que dificulta bastante, mas sempre buscamos a vitória".

Em fase impressionante, Pedro marcou o seu 12º gol em 20 jogos sob o comando de Dorival Júnior. O atacante ainda soma quatro assistências. Com a classificação, o Flamengo agora aguarda o adversário da semifinal, que sairá do confronto entre América-MG x São Paulo, nesta quinta-feira (18), no Independência. No Morumbi, o Tricolor venceu por 1 a 0.

O Flamengo volta a jogar no domingo, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, duelo que colocará frente a frente os líderes da competição. O Rubro-Negro soma 39 pontos, enquanto o Verdão tem 48.