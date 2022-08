Braziline lança linha 'Street' do Flamengo - Thayná Delgado

Rio - Em parceria com a Braziline, o Flamengo lançou uma nova linha de produtos para os torcedores. Chamada de “Street”, a coleção marca a linha primavera/verão da licenciada oficial de produtos do clube, e leva em suas novas peças o tradicional estilo das ruas cariocas.

A coleção exalta o estilo do torcedor do Flamengo, aquele que se veste do clube no dia a dia e colore as ruas em vermelho e preto. Pensando nisso, o ensaio de lançamento foi realizado no Boulevard Olímpico, ponto turístico do Rio de Janeiro e legado dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A linha oferece aos torcedores camisas, regatas e shorts, em modelos feminino, masculino e infantil. As blusas da coleção são produzidas em tecido dry max e meia malha.



"A proposta da Braziline é desvincular a camisa do time apenas com a ida ao estádio. Hoje, a empresa produz produtos casuais com versão fashionista e muito estilo. A linha ‘Street’ reforça isso com peças especiais. Estamos muito felizes com o lançamento e os produtos finais", celebra a gerente de marketing da empresa, Priscila Ellery.



Braziline e Flamengo são parceiros desde 1996, em acordo pioneiro de licenciamento de produtos no mercado esportivo brasileiro. Desde então, os torcedores ganharam diversas novas opções de peças do clube e milhões delas foram comercializadas no período que engloba algumas das principais conquistas do Flamengo em campo e nas quadras.



Os produtos rapidamente caíram no gosto da nação rubro-negra, e passou a ser importante fonte de receita para o clube. Além de itens institucionais, a Braziline também criou camisas especiais para homenagear alguns dos principais ídolos do Flamengo, como Zico, Andrade, Adílio, Leandro, Rondinelli, Petkovic, Gabigol e Bruno Henrique, entre outros.