Arrascaeta no treino do Flamengo Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 17/08/2022 21:27

Rio - O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, falou sobre jogadores do atual elenco que vem se destacando e com isso podem receber ofertas do futebol europeu. Sobre o meia João Gomes, de 21 anos, o dirigente minimizou o fato do Rubro-Negro ter tido propostas de renovações rejeitadas pelo jovem.

"Um reconhecimento esportivo para o que ele [jogador importante] está fazendo. Isso nada tem a ver com a segurança ou insegurança de um novo vínculo. O João Gomes, por exemplo, tem mais três anos de contrato. Vai pra onde? Não vai pra lugar nenhum. Tem mais três anos de contrato com o Flamengo", afirmou em entrevista ao portal "Goal".

Além disso, Marcos Braz também falou sobre Arrascaeta. O Flamengo fez um grande investimento para tirá-lo do Cruzeiro e já recebeu um grande retorno técnico e de acordo com o dirigente não tem interesse de vendé-lo.

"Gabigol, o que pagamos a gente teve muito mais. Pedro, o que a gente pagou, tivemos muito mais. Arrascaeta, o que a gente pagou do Arrascaeta não me interessa vender, eu não quero vender o Arrascaeta", disse.