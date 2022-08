Flamengo x Athletico - Copa do Brasil - Estadio Arena da Baixada - 17-08-2022 - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/08/2022 23:25 | Atualizado 18/08/2022 00:00

O Flamengo mais uma vez foi dominante e, em plena Arena da Baixada, venceu o Athletico, por 1 a 0, avançando para a semifinal da Copa do Brasil. A vitória aconteceu graças a um lance mágico de Pedro, que finalizou de costas, de forma acrobática, no estilo bicicleta, para marcar o gol solitário que garantiu a classificação.

Na próxima fase, o Flamengo vai enfrentar São Paulo ou América-MG, que jogam nesta quinta-feira (18). O Rubro-Negro, que também está na semifinal da Libertadores, volta a jogar no domingo, contra o líder Palmeiras, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, competição que está na vice-liderança.



O JOGO

Mesmo fora de casa, o Flamengo tomou a iniciativa da partida e com menos de um minuto já tinha conseguido o primeiro escanteio. A primeira finalização foi logo aos três minutos, com Rodinei de fora da área. Arrascaeta assustou na sequência, também arriscando de longe.



O Furacão buscou adiantar a marcação para sair do sufoco, mas o Flamengo teve qualidade para sair de trás e trocar passes no campo de ataque, porém o Athletico passou a ter êxito nos desarmes, passando a incomodar nos contra-ataques. No entanto, assustou mesmo aos 16 minutos, com troca de passes no setor ofensivo, com Terans, Vitinho e Pablo, que adiantou demais a bola para a defesa do goleiro Santos.



A partir desse lance, o jogo ficou marcado por muitas faltas por parte do Athletico. Em uma delas, Vidal precisou ser atendido pelo departamento médico e retornou ao campo mancando bastante. Neste período do jogo, o Flamengo já não conseguia trocar passes e o Furacão esteve melhor, mas sem ser efetivo nas finalizações.



O ímpeto do Athletico diminuiu e o Flamengo voltou a trocar passes e rondar a área do adversário, mas sem conseguir furar a retranca do Furacão. Quando conseguiu, Gabi cruzou na medida, mas Arrascaeta cabeceou por cima da meta defendida por Bento. Os donos da casa responderam na sequência, também de cabeça com Matheus Felipe, mas o jogador também errou o gol após cobrança de escanteio.



A melhor chance do primeiro tempo aconteceu aos 41 minutos. Gabi se posicionou na diagonal da área e chapou de canhota, a bola foi no ângulo, mas Bento espalmou para escanteio. O Flamengo cresceu após o lance e pressionou, mas o Furacão conseguiu segurar até o apito final da primeira etapa.

O Flamengo retornou para o segundo tempo com o mesmo ímpeto e atacando bastante pelo lado direito, com os avanços de Rodinei. Em três oportunidades, o lateral chegou com perigo, conseguindo boas jogadas. Em uma delas, obrigou Bento a fazer boa defesa.



O Rubro-Negro seguiu em cima dos donos da casa e quase abriu o placar com Arrascaeta. O uruguaio invadiu a área e chutou forte para grande defesa de Bento. O gol estava maduro e aos 13 minutos aconteceu em grande estilo. Rodinei recebeu na linha de fundo e cruzou na medida para Pedro finalizar de forma acrobática, no ângulo, sem chance para o goleiro do Furacão.



Atrás no placar, Felipão mexeu na equipe buscando torná-la mais ofensiva, mas foi o Flamengo que seguiu finalizando. Aos 19 minutos, Éverton Ribeiro recebeu dentro da área e chutou de direita, mas Bento defendeu bem. Na sequência, o Athletico assustou com Erick, chutando de fora da área, para boa defesa de Santos.



O Athletico passou a ter mais a bola, mas esbarrava na falta de criatividade para envolver o Flamengo, que baixou as linhas de marcação como estratégia para contra-atacar e foi exatamente assim que o Rubro-Negro quase ampliou. Arrascaeta raspou de cabeça, Pedro recebeu na frente e serviu Gabi, mas o camisa 9, sem marcação, chutou na trave.



O lance perdido do Flamengo deu novo ânimo ao Athletico, que quase empatou aos 35 minutos. Cuello encarou a marcação pela esquerda, invadiu a área e cruzou rasteiro, mas Filipe Luís cortou. A bola acabou sobrando novamente com Cuello, que finalizou de curva para fora. O Flamengo conseguiu segurar a pressão para sair de campo classificado.

