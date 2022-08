Vidal treina no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza

Publicado 19/08/2022 17:43

Nesta sexta-feira (19), o elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu, após a classificação para a semifinal na Copa do Brasil, vitória sobre o Athletico, por 1 a 0, na última quarta-feira (17), na Arena da Baixada. Os jogadores foram a campo e iniciaram a preparação para o jogo contra o Palmeiras, domingo (21), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.



Dentre eles estava Arturo Vidal, que treinou sem restrições físicas, mostrando que está recuperado de uma pancada na coxa esquerda que o fez sair da Arena da Baixada mancando. O volante tem boas chances se der mantido no time para o confronto diante do líder do Brasileirão. No entanto, a definição será apenas no treino deste sábado, último antes do duelo.

O atacante Gabi foi poupado da atividade e realizou trabalho na academia. O atacante não preocupa para o jogo contra o Palmeiras, mas vale um descanso, tendo em vista que o jogador é quem mais atuou pelo Flamengo na temporada. O Rubro-Negro é o vice-líder do Campeonato Brasileiro com 39 pontos, nove a menos que o Palmeiras.