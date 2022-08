Marcos Braz falou sobre a maratona de jogos do Flamengo - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 19/08/2022 14:37

Rio - No último mês, o Flamengo vem de uma maratona de diversos jogos em sequência. Vivo na Copa do Brasil e na Libertadores, além de seguir na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro já disputou nove partidas nos últimos 30 dias. Em entrevista após o sorteio dos mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, falou sobre o assunto.

"O Flamengo vem de um processo de cinco, seis jogos e todos eles, decisivos. A gente está com pouca margem de manobra, de erro, isso por culpa de erros do próprio Flamengo. Lá atrás, talvez, a gente pudesse ter ganho jogos que a gente não ganhou e agora é enfrentar e saber que a gente tem qualidade e tamanho para reverter esse quadro", comentou o dirigente.

O VP de futebol também falou sobre o confronto com o Palmeiras, no próximo domingo (21), e destacou que, em anos anteriores, o Flamengo conseguiu reverter uma grande diferença de pontos na tabela, e garantiu dois títulos brasileiros estando bem atrás na competição.

"Eu tive oportunidade de ganhar dois Campeonatos Brasileiro com duas comissões técnicas diferentes. O primeiro, em 2009, a gente estava há 13 pontos atrás do Palmeiras e conseguimos ganhar. Posterior, em 2020, a gente chegou a ter 11 pontos atrás do São Paulo. Então, eu sou um eterno otimismo. Não tem relação a minha pessoa, mas sim, a força do Flamengo e do grupo", finalizou Marcos Braz.

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão neste domingo (21), às 16h, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Rubro-Negro está na segunda colocação, com 39 pontos. O Alviverde é o líder da competição, com 48 pontos.