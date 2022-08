Ingressos para Flamengo x Velez esgotaram no terceiro dia de venda para sócios-torcedores - Paula Reis/C.R. Flamengo

Publicado 20/08/2022 13:53 | Atualizado 20/08/2022 13:55

Rio - Apenas no terceiro dia de venda exclusiva para sócios-torcedores, foram esgotados os ingressos para a partida entre Flamengo e Vélez Sarsfield (ARG), válida pela semifinal da Copa Libertadores, no dia 7 de setembro, no Maracanã. As informações são do portal "globoesporte.com".

A comercialização de ingressos, que estava respeitando a hierarquia de planos de sócios-torcedores, teve início na última quinta-feira, abriu para mais pacotes na sexta, quando somou mais de 20 mil bilhetes emitidos, e foram esgotados neste sábado.

Torcedores com planos que teriam direito a compra a partir do dia 22 de agosto, assim como o público geral, que poderia comprar ingressos a partir do dia 25, não deverão conseguir adquirir seus lugares nas arquibancadas. A carga máxima colocada a venda não foi informada.

Antes de receber o Vélez no Maracanã, o Flamengo visita o clube argentino no dia 31 de agosto pela ida da semifinal da Libertadores. Antes mesmo disso, a equipe de Dorival Júnior irá encarar o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (21), às 16h, no Allianz Parque.