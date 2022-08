Fabrício Bruno ganhou destaques nos últimos compromissos do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Fabrício Bruno ganhou destaques nos últimos compromissos do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/08/2022 10:33

Rio - Fabrício Bruno vem passando por cima de algumas incertezas nas últimas temporadas e foi no Flamengo que o zagueiro de 26 anos espantou quaisquer rótulos anteriores. Em alta com a camisa do Rubro-negro, o jogador vem desfrutando do grande momento para colher os frutos de uma trajetória difícil.

Em entrevista ao 'ge', o defensor comentou sobre sua chegada ao clube da Gávea em meio a um momento de desconfiança. O milionário Flamengo, de tanto investimento, foi ao Bragantino buscar um atleta sem muito prestígio quanto a mídia, mas apostando em sua liderança.

"Talvez as pessoas julguem o livro pela capa. Cheguei ao Bragantino sob desconfiança do rebaixamento e como refugo do Cruzeiro. Não gosto de estar toda hora na mídia, gosto de aparecer do jeito que estou, pelo meu futebol", disse Fabrício.

"Por que o Fabrício Bruno? Não cheguei aqui à toa. Tenho números, grandes jogos e grandes competições disputadas. A desconfiança é um processo natural que vai saindo conforme você vai dando resultado. Julgar sem conhecer talvez seja um ato de muita covardia. Meu pai disse: Filho, vai e faz o que você sabe que as pessoas vão te conhecer de verdade".

De zagueiro revelação no Cruzeiro, perdeu espaço inicialmente e foi tentar destaque na Chapecoense, retornando depois à Toca da Raposa e aparecendo na campanha que culminou com o rebaixamento. Posteriormente, foi aposta no projeto grandioso do Bragantino e viveu um sonho de atuar no futebol europeu. No entanto, foi no Rio de Janeiro sua grande mudança na carreira.

"A repercussão do Flamengo é muito grande, era um sonho meu e do meu pai estar aqui. No começo você fica meio assustado. Mas eu falei: cara, minha simplicidade e humildade me trouxeram aqui. Não vou fazer nada diferente do que faço", destacou o jogador.

Nos dois últimos jogos do Flamengo, contra o Athletico-PR, por Brasileirão e Copa do Brasil, o jogador apresentou um pouco daquilo que pode ser a virada de chave para se apresentar em uma nova prateleira. Gols marcados, imposição defensiva e muita liderança.