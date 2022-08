Varela e Pulgar esperam pela primeira chance no Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Varela e Pulgar esperam pela primeira chance no FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 20/08/2022 16:34

O Flamengo divulgou na tarde deste sábado (20), a lista de relacionados para o jogo contra o Palmeiras, domingo (21), às 16h, no Allianz Parque. O técnico Dorival Júnior convocou 27 jogadores, mas terá que cortar quatro atletas do banco de reservas. As novidades são o chileno Erick Pulgar e o uruguaio Varela, que foram relacionados pela primeira vez.



David Luiz e Thiago Maia, que cumpriram suspensão na classificação sobre o Athletico, na Copa do Brasil, voltam aos relacionados. O goleiro Kauã, de 19 anos, foi chamado no lugar de Hugo, que cumpre suspensão. Em relação a lista do jogo passado, o zagueiro Cleiton também ficou de fora.