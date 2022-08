Dorival Junior - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/08/2022 15:21

O técnico Dorival Júnior manteve o rodízio que vem implementando no Campeonato Brasileiro e escalou o Flamengo sem grande parte dos seus titulares, na partida deste domingo (21), às 16h, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. De início, estarão apenas Santos, David Luiz, Thiago Maia e João Gomes. Havia a expectativa do time ir a campo com força máxima, por se tratar de uma partida decisiva contra o líder da competição.



A escalação do Flamengo tem Santos; Matheusinho, David Luiz, Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, João Gomes e Victor Hugo; Marinho, Lázaro e Everton Cebolinha. No banco de reservas, Dorival Júnior tem Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Filipe Luís, Vidal, Pulgar, Diego, Éverton Ribeiro, Arrascaeta, Vitinho, Gabi e Pedro.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! O Flamengo está escalado para enfrentar o Palmeiras, pela @Brasileirao! #VamosFlamengo #PALxFLA pic.twitter.com/PHXGUKQvc8 — Flamengo (@Flamengo) August 21, 2022

Já o Palmeiras vai com o que tem de melhor. Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Rony. O Flamengo é o 3º lugar do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, nove a menos que o adversário.