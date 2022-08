Palmeiras x Flamengo - Campeonato Brasileiro - Allianz Parque - 21-08-2022 - Gilvan de Souza/Flamengo

Palmeiras x Flamengo - Campeonato Brasileiro - Allianz Parque - 21-08-2022Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 21/08/2022 17:57

Em jogo eletrizante e bastante disputado, o Flamengo empatou com o Palmeiras, em 1 a 1, no Allianz Parque, e desperdiçou a chance de diminuir a vantagem para o líder do Campeonato Brasileiro. Mesmo com sete titulares poupados, o Rubro-Negro abriu o placar no primeiro tempo, com Victor Hugo. Já os donos da casa empataram na segunda etapa com Raphael Veiga.

Com o resultado, o Flamengo chegou a 40 pontos, caiu para a terceira colocação, nove pontos atrás do Palmeiras.

O Flamengo agora vai deixar o Campeonato Brasileiro de lado para focar na Copa do Brasil. Na quarta-feira (24), o Rubro-Negro enfrenta o São Paulo, no Morumbi, pelo primeiro jogo da semifinal. Já o Palmeiras, que já foi eliminado desta competição, terá a semana livre de preparação para enfrentar o Fluminense, sábado (27), no Maracanã.



O JOGO



Com sete titulares poupados, o Flamengo entrou em campo bastante modificado e sofreu para se impor diante do Palmeiras. Os donos da casa dominaram amplamente as ações do começo do jogo, mas sem criar oportunidades reais de gol. O Rubro-Negro só foi assustar a partir dos 14 minutos. Primeiro com Victor Hugo chutando de fora e depois com Lázaro, de cabeça, para defesas tranquilas de Weverton.



O Palmeiras respondeu na sequência com Gustavo Scarpa. O meia recebeu na linha de fundo e deixou João Gomes no chão com um lindo drible de corpo, mas a finalização saiu totalmente errada, diretamente para a lateral. A partir dos 25 minutos, o Flamengo encaixou a marcação e passou a conseguir chegar mais no campo de ataque e na primeira jogada bem trabalhada conseguiu abrir o placar.



Aos 29 minutos, Ayrton Lucas recebeu pela esquerda, driblou Marcos Rocha e cruzou na medida para Victor Hugo cabecear no canto, sem chance para Weverton. O gol fez o Palmeiras aumentar ainda mais o volume de jogo, mas o Flamengo conseguiu neutralizar as jogadas, que basicamente se resumiam em cruzamentos na área. Após a pressão, o Rubro-Negro passou a trocar passes e ainda assustou, já nos acréscimos com Matheuzinho, que recebeu dentro da área, mas chutou para fora.



Em desvantagem no placar, o Palmeiras voltou para o segundo tempo buscando empatar nos primeiros minutos e assustou por duas vezes o Flamengo antes mesmo dos cinco minutos de jogo, com Raphael Veiga e Dudu, em jogadas individuais pelo lado direito que terminaram com defesas de Santos. O Rubro-Negro ainda contou com a sorte, após Zé Rafael furar a cabeçada, sem marcação, na pequena área, após cobrança de escanteio.



O Flamengo respondeu no contra-ataque com Lázaro. O atacante recebeu em velocidade, driblou Gustavo Gómez, mas finalizou em cima de Weverton. O lance fez o Rubro-Negro crescer na partida e quase ampliou com Ayrton Lucas, que entrou na área e chutou forte de pé direito, que não é o dele, para a defesa firme de Weverton, que fez ligação direta para o ataque. Pablo falhou no recuo para Santos e quase deu um gol para Rony, mas o goleiro esteve atento e conseguiu evitar o chute do atacante.



O Palmeiras marcou aos 15 minutos, com Raphael Veiga, mas o meia estava em impedimento. Mas vale ressaltar a bela jogada entre ele e Dudu, que entraram na área tabelando. Só que cinco minutos depois não teve jeito. O mesmo Raphael Veiga recebeu na entrada da área e finalizou no cantinho, sem chance para o goleiro Santos.



Logo após o gol de empate, Dorival Júnior mexeu na equipe e colocou Éverton Ribeiro e Pedro. Pouco tempo depois, mandou a campo Vidal, Arrascaeta e Gabi, formando o setor ofensivo titular, que teriam 15 minutos, mais os acréscimos para tentar vencer o Palmeiras, que naquela altura do jogo, já não fazia tanta questão de ter a posse de bola.



As mexidas melhoraram o Flamengo, que quase marcou com Arrascaeta, aos 40 minutos. Pedro escorou de peito e o Uruguaio chegou chutando, mas a bola foi para fora perigosamente. O Palmeiras respondeu com Wesley, que aproveitou o rebote e chutou forte, mas a bola explodiu na defesa. Após o apito final, discussão e confusão entre os jogadores, mas que foi contornada sem maiores problemas. Empate amargo para o Flamengo e bom para o Palmeiras.