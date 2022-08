Arrascaeta no treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Arrascaeta no treino do Flamengo Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/08/2022 15:30 | Atualizado 22/08/2022 16:29

Rio - Um dos principais destaques do Flamengo, o meia Giorgian De Arrascaeta deverá disputar a Copa do Mundo de 2022. E de acordo com o seu empresário Daniel Fonseca a competição poderá ser um divisor de águas para o atleta. Em entrevista à rádio Sport 890, o agente afirmou que após o torneio no Catar, o jogador poderá mudar de ares.

"O Giorgian está confortável no Flamengo, o povo o ama, ele é o melhor estrangeiro do Campeonato Brasileiro. Veremos depois da Copa do Mundo se ele fica ou sai.", afirmou.

Arrascaeta renovou o seu contrato com o Flamengo este ano. O seu vínculo com o Rubro-Negro vai até o fim de 2026. Em entrevista recente, o vice de futebol Marcos Braz afirmou que o clube carioca não tem qualquer interesse de negociar o uruguaio.

O jogador, de 28 anos, chegou ao Flamengo em 2019 em uma operação que superou os R$ 80 milhões. Vindo do Cruzeiro, o uruguaio se tornou um dos principais jogadores do clube carioca, sendo destaque de títulos importantes como uma Libertadores e dois Brasileiros.