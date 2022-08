Zico, maior ídolo do Flamengo - Reprodução/Instagram Zico

Publicado 22/08/2022 18:10

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico rasgou elogios ao atacante Pedro. Em participação na "Band", o Galinho exaltou as qualidades do centroavante e o colocou como principal jogador da posição no futebol brasileiro.

"Não é só o cara acreditar, mas ter condição de sequência de jogos. Ao meu ver, no Brasil, não tem um centroavante melhor que o Pedro. Não tem! Um cara que fica sobrecarregado, tem dificuldades de receber a bola, mas ele tem a paciência suficiente para esperar os momentos que vão aparecer. Ele pode pegar só três vezes na bola e vai fazer dois gols e dar um passe para alguém. A visão de jogo dele e o posicionamento dele na área é fantástico", disse.

Pedro, de 24 anos, vive um grande momento no Flamengo. Após passar duas temporada e meia como reserva de Gabigol, o atacante passou a ser escalado como titular do clube carioca pelo técnico Dorival Júnior.