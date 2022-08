Rodrigo Caio - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 23/08/2022 09:00 | Atualizado 23/08/2022 09:04

Rio - Uma boa notícia envolvendo Rodrigo Caio e o Flamengo. O clube carioca descartou a possibilidade de uma operação no joelho do zagueiro. Lesionado na derrota contra o Corinthians, pelo Brasileiro, no dia 10 de julho, o defensor sofreu uma contusão no menisco do joelho esquerdo. O Rubro-Negro optou pelo tratamento conservador, mas avaliou a situação de Rodrigo Caio. Agora uma cirurgia foi descartada. As informações são do portal "UOL".

O Flamengo não costuma fazer previsão de retorno aos gramados, porém, de acordo com o site, Rodrigo Caio tem possibilidades de voltar a jogar futebol no mês que vem. O zagueiro já tem feito trabalhos no campo e as dores têm diminuído, algo que anima o jogador e os médicos do clube.

Contratado em 2019 pelo Flamengo, Rodrigo Caio viveu um ano mágico em sua primeira temporada, sendo importante nos títulos do Brasileiro e da Libertadores. Depois, passou a viver problemas físicos. O ano de 2022 é o mais difícil do zagueiro, desde que chegou ao clube carioca, ao todo, ele atuou em apenas 12 jogos.