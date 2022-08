Dorival Júnior - Marcelo Cortes / Flamengo

Dorival JúniorMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/08/2022 15:29

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o confronto com o São Paulo, nesta quarta-feira (24), no Morumbi, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O técnico Dorival Júnior relacionou 25 jogadores para o duelo decisivo. Vale destacar que Pulgar e Varela não estão inscritos na competição e ficaram de fora.

Confira os relacionados do Flamengo para a partida diante do São Paulo, pela semifinal da @CopadoBrasil. #VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/IYpqUjNkpG — Flamengo (@Flamengo) August 23, 2022

No treino desta terça-feira (23), último antes da partida, o técnico Dorival Júnior trabalhou o mesmo time que conseguiu a classificação sobre o Athletico-PR, com as entradas de David Luiz e Thiago Maia, que cumpriram suspensão naquele jogo. O Flamengo deve ir a campo com Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Gabi e Pedro.Vale destacar que a maioria dos titulares foram poupados no empate do último domingo (21), com o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, apenas Santos, David Luiz, Thiago Maia e João Gomes iniciaram o jogo. Éverton Ribeiro, Pedro, Gabi e Arrascaeta entraram no decorrer do segundo tempo.