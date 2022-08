Dorival Junior tem mais um jogo decisivo pelo Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 23/08/2022 17:43

Para o duelo de quarta-feira (24), às 21h30, contra o São Paulo, pela ida da semifinal da Copa do Brasil, Dorival Júnior não terá problemas para mandar a campo a equipe que considera titular e que vem jogando na maioria dos mata-matas recentes. No treino desta terça-feira (23), o técnico do Flamengo escalou sete jogadores que foram poupados no confronto com o Palmeiras, domingo pelo brasileirão.



Dos 11 que entrarão em campo na quartas, somente David Luiz, Thiago Maia e João Gomes começaram a partida contra os paulistas. Com isso, Vidal, que foi titular contra o Athletico-PR nas quartas de final, retorna ao banco de reservas.



O Flamengo irá a campo com: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel e Pedro.