Torcida do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Torcida do FlamengoFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 23/08/2022 10:41 | Atualizado 23/08/2022 13:55

Rio - Nesta terça-feira, o Flamengo iniciou a venda de ingressos para sócios-torcedores para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, no dia 14 de setembro, contra o São Paulo, às 21h45, no Maracanã. A comercialização respeitará uma hierarquia de planos até quarta-feira (24) às 17h, quando será liberada para o público geral.

O jogo de ida entre as duas equipes acontece nesta quarta. O São Paulo recebe o Flamengo, no Morumbi, às 21h30. O vencedor do confronto irá encarar quem passar de Fluminense e Corinthians.

Confira mais informações sobre a venda de ingressos:

23/08 (09h) - Pacote Maracanã / Nação Diamante / Maior do Mundo

23/08 (13h) - Nação Platina / Mais Querido

23/08 (17h) - Nação Ouro / Sempre Contigo

24/08 (09h) - Nação Prata / Jogamos Juntos

24/08 (13h) - Nação Bronze / Onde Estiver

24/08 (17h) - Nação Jr. / Público geral online

09/09 (10h) - Pontos de venda físicos e gratuidades

14/09 (21h) - Encerramento das vendas online

Valores:

Norte (Flamengo)

- Diamante: R$40,00

- Platina: R$56,00

- Ouro: R$56,00

- Prata: R$64,00

- Bronze e planos antigos: R$80,00

- Público Geral: R$160,00 (meia R$80,00)



Sul (Flamengo)

- Diamante: R$55,00

- Platina: R$77,00

- Ouro: R$77,00

- Prata: R$88,00

- Bronze e planos antigos: R$110,00

- Público Geral: R$220,00 (meia R$110,00)



Leste Superior (Flamengo)

- Diamante: R$75,00

- Platina: R$105,00

- Ouro: R$105,00

- Prata: R$120,00

- Bronze e planos antigos: R$150,00

- Público Geral: R$300,00 (meia R$150,00)



Leste Inferior (Flamengo)

- Diamante: R$87,50

- Platina: R$122,50

- Ouro: R$122,50

- Prata: R$140,00

- Bronze e planos antigos: R$175,00

- Público Geral: R$350,00 (meia R$175,00)



Oeste (Flamengo)

- Diamante: R$150,00

- Platina: R$210,00

- Ouro: R$210,00

- Prata: R$240,00

- Bronze e planos antigos: R$300,00

- Público Geral: R$600,00 (meia R$300,00)



Maracanã Mais (Flamengo)

- Diamante: R$556,25

- Platina: R$748,75

- Ouro: R$748,75

- Prata: R$845,00

- Bronze e planos antigos: R$1037,50

- Público Geral: R$2000,00 (meia R$1037,50)



Obs: Nos ingressos para setores em que há a prestação de serviços adicionais, como, por exemplo, o serviço de buffet e o setor Maracanã Mais, o desconto incide apenas sobre a parcela referente ao ingresso para o jogo, sendo cobrado integralmente o valor referente ao serviço.



COMPRA E TROCA DE INGRESSOS

Para compra e retirada dos ingressos, o titular da compra (comprador ou dono do login) deverá apresentar os seguintes documentos:

- Voucher impresso, preenchido e assinado (apenas para troca de ingressos comprados pela internet);

- Documento oficial e original de identificação com foto e CPF;

- Documento que comprove o benefício para compra de ingresso de meia-entrada (se houver).



OBS: para ingressos comprados por estrangeiros, apenas o passaporte original será aceito como documento oficial. Reforçamos que não haverá retirada de ingressos por terceiros. Somente o titular da compra poderá realizar a retirada dos ingressos. Caso um mesmo voucher contenha mais de um ingresso, o titular da compra deverá levar os documentos citados acima. Em casos de meia-entrada, será obrigatório apresentar o(s) comprovante(s) de meia(s).



IMPORTANTE: o acesso e a permanência de indivíduos menores de 15 anos em estabelecimentos autorizados a realizarem eventos deverá se dar quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.



Pontos de troca de ingressos: serão informados em breve