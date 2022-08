Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

GabigolMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/08/2022 16:21

Rio - O treinador Tite tem falado muito sobre o atacante Pedro, porém, outro jogador do Flamengo ainda alimenta esperança de ser convocado para a Copa do Mundo. Ao analisar a situação de Gabigol, o técnico revelou com quais jogadores o ídolo rubro-negro está competindo por uma vaga no Mundial do Catar.

"Hulk, Gabigol, Firmino e Matheus Cunha se assemelham muito nas funções que fazem em seus clubes. Não são pivôs de áreas que atacam espaço. Eles vêm buscar ou que rodam, e não ficam lá enfiados. Não atacam espaço, atacam menos do que Richarlison, Gabriel Jesus e Pedro. São características que fazem eles competirem entre eles", afirmou em participação no "Flow Podcast".

Convocado pelo treinador para algumas rodadas das Eliminatórias e também para a disputa da Copa América no ano passado, Gabigol não foi selecionado este ano. O atacante viveu momentos complicados pelo Flamengo no começo do ano.

Antes da disputa da Copa, o Brasil terá mais dois amistosos contra Gana e Tunísia. As partidas vão acontecer nos dias 23 e 27 de setembro. Tite já confirmou que irá levar 26 jogadores para o Mundial do Catar.