Vitinho - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 23/08/2022 18:20

Rio - O Panathinaikos, da Grécia, desistiu da contratação do atacante Vitinho, do Flamengo. O clube europeu recebeu autorização do clube carioca para negociar com o jogador, de 28 anos, no entanto, os pedidos salariais do jogador acabaram dificultando o acordo. As informações são jornalista Venê Casagrande.

Vitinho fez pedidas consideradas "fora da realidade" do Panathinaikos. O atacante exigiu luvas e um salário considerado altíssimo. O Flamengo não pediu compensação financeira para o clube grego, apenas desejava manter um percentual do jogador. O clube grego topou as condições do Rubro-Negro.

Sem o atacante, que tem contrato com o Flamengo e deverá seguir no clube carioca até o fim da temporada, o Panathinaikos anunciou a contratação do brasileiro Bernard, ex-jogador do Atlético-MG, que disputou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileira.