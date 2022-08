Bruno Henrique se recupera de uma cirurgia no joelho e voltará aos gramados apenas em 2023 - AFP

Publicado 23/08/2022 19:37

Rio - O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) publicou nesta terça-feira (23) ganho de causa ao atacante Bruno Henrique, do Flamengo, no pedido de anulação sobre ação de indenização no valor de R$ 16 milhões movido por Josineide Constantino Dantas. A autora moveu o processo em cima da expressão 'Oto Patamá'. A informação é do 'ge'.

Josineide Constantino tem registrada a marca "Oto Patamar Sports" e pediu o valor por direitos autorais, mas o juiz do caso decidiu que a tal indenização é improcedente por conta de finalidades diferentes.

Bruno Henrique possui a marca de roupas 'BH27' e uma linha de seus produtos vem com a expressão dita pelo atacante após o empate com o Vasco na temporada mágica de 2019 vivida pelo Rubro-negro. Na ocasião, o jogador quis dizer que o clube da Gávea estava bem acima do Cruzmaltino.

Afastado após passar por cirurgia no joelho, Bruno Henrique só voltará aos gramados em 2023. O jogador foi representado pelo escritório 'Belinger Advocacia'.