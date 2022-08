Rodinei - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 24/08/2022 18:30 | Atualizado 24/08/2022 18:33

Rio - Em alta no Flamengo, o lateral-direito Rodinei segue atraindo a atenção de outros clubes. Além do Atlético-MG, o Grêmio também teria entrado na briga pelo jogador. As informações são do portal "Coluna do Fla". O lateral tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2022.

De acordo com informações do portal da "ESPN", o Flamengo deverá preparar uma nova cartada para renovar com o jogador. No entanto, a permanência é difícil. As partes haviam negociado e tinham um acordo verbal para ampliar o vínculo até 2024. No entanto, críticas dos torcedores e um vídeo que circulou nas redes sociais com Rodinei na noite carioca, acabou fazendo o clube desistir.

Rodinei chegou ao Flamengo em 2016 e viveu altos e baixos. Em 2020 e 2021 foi emprestado ao Internacional e teve bom rendimento. De volta ao Rubro-Negro no ano passado, o lateral se tornou titular e vive bom momento sob o comando de Dorival Júnior.